Zeitzeichen

Wie in seinem Tagebucheintrag prophezeit, erneuert der Präsident die türkische Gesellschaft innerhalb von 15 Jahren bis zu den Grundprinzipien. "Das Land ist quasi vom Mittelalter in die Moderne katapultiert worden" , sagt der Politikwissenschaftler und Soziologe Ahmet Ünalan. Mustafa Kemal Atatürk stirbt mit 57 Jahren am 10. November 1938 in Istanbul.