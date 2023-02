ZeitZeichen

Nach einem Jahr hat der Boykott Erfolg: Am 20. Dezember 1956 erklärt der Oberste Gerichtshof die "Rassen"-Trennung im Nahverkehr für verfassungswidrig. Doch die Parks werden weiterhin bedroht und finden keine Arbeit. Deshalb ziehen sie nach Detroit, wo Rosas Bruder wohnt. Aber auch wenn dort die Schilder der "Rassen"-Trennung in der Öffentlichkeit verschwunden sind, die systematische Diskriminierung von Schwarzen hält an: in Schulen sowie auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt.

Erster bezahlter politischer Job

Rosa kämpft weiter gegen den Rassismus in der US-Gesellschaft. Sie unterstützt den Wahlkampf des jungen schwarzen Bürgerrechtlers John Conyers. Nach seinem Sieg erhält Rosa Parks 1965 eine Stelle in seinem Büro. Es ist ihr erster bezahlter politischer Job. Im folgenden Jahr ist das Einkommen der Familie Parks erstmals wieder auf dem Niveau von 1955.