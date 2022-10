ZeitZeichen

Nach der Niederlage der Südstaaten wird die Sklaverei in den USA offiziell beendet. Afroamerikanische Männer haben die gleichen Rechte wie die weiße Bevölkerung - aber nur auf dem Papier. Im Süden etabliert vor allem der Ku-Klax-Klan ein System des Terrors gegen Schwarze: Sie sollen durch Gewalt gezwungen werden, ihre Rechte nicht zu nutzen. Forrest mischt auch in diesem Fall ganz vorne mit.

"Grand Wizard" des Ku-Klux-Klans

1867 wird der prominente Ex-General zum ersten "Grand Wizard" ("Großen Hexenmeister") des Ku-Klux-Klan ernannt. Die Mitglieder des rassistischen Geheimbundes verstecken sich hinter weißen Kapuzen, wenn sie die schwarze Bevölkerung tyrannisieren. Sie überziehen den Süden der USA mit Lynchmorden und Gewaltexzessen. Nicht ein einziger Täter wird vor Gericht gestellt.