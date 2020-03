Demonstrant stirbt

Die Lage spitzt sich zu, als im benachbarten Marion bei einer Demonstration der Afro-Amerikaner Jimmie Lee Jackson von der Polizei angeschossen wird und wenig später stirbt.

Die Bürgerrechtler organisieren einen Marsch in Alabamas rund 87 Kilometer entfernte Hauptstadt Montgomery. Am 7. März 1965 ziehen etwa 600 von ihnen los. An der Edmund-Pettus-Brücke - benannt nach einem Ku-Klux-Clan-Mitglied - wartet die Polizei auf sie.

Polizei knüppelt

"Dies ist eine unerlaubte Versammlung" , sagt Major John Cloud. "Dieser Marsch wird nicht fortgesetzt." Als die Demonstranten niederknien und beten wollen, geschieht das, was in die US -Geschichte eingeht als "Bloody Sunday" von Selma.