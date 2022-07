Zeitzeichen

In Schießerei verwickelt

Anfang der 1970er-Jahre sind die meisten Panther-Ortsgruppen zerschlagen. Assata Shakur schließt sich der "Black Liberation Army" an, die den bewaffneten Kampf aufnimmt. 1973 stoppen zwei weiße Polizisten einen Wagen mit Assata und zwei anderen Kämpfern. Kurz darauf sind ein Polizist und ein Aktivist tot. Assata und der andere Polizist sind schwer verletzt.

Im Strafprozess bestreitet die Beschuldigte, geschossen zu haben. Trotz dünner Beweislage wird sie von einer rein weißen Jury zu einer lebenslänglichen Haftstrafe plus 33 Jahre verurteilt. Assata sitzt lange in Einzelhaft, verfasst Manifeste und schreibt Gedichte. 1979 wird sie von drei Genossen in einer unblutigen Aktion aus einem Hochsicherheitsgefängnis in New Jersey befreit.

Politisches Asyl in Kuba

Fünf Jahre lang versteckt sich Assata Shakur in den USA . 1984 taucht sie in Kuba auf, wo sie - wie einige andere Panther - politisches Asyl erhält. Dort gibt sie Interviews und prangert weiterhin den Rassismus in den USA an.