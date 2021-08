Zeitzeichen

Gerade mal 46 Jahre ist Rio Reiser alt, als er am 20. August 1996 stirbt. Die offizielle Todesursache lautet Kreislaufversagen aufgrund innerer Blutungen. Sein Lebensgefährte findet den rastlosen Künstler tot in seinem Bauernhaus im nordfriesischen Fresenhagen.

Rio Reiser wird 1950 als Ralph Möbius in Berlin geboren. Aus beruflichen Gründen ziehen seine Eltern oft um und landen schließlich in Nieder-Roden bei Frankfurt. Ralph bricht die Schule ab und beginnt eine Fotografenlehre, die er ebenfalls nicht beendet. Er will Musik machen, bringt sich als Autodidakt Klavier, Gitarre und Cello bei. Mit 17 Jahren zieht er zu seinen beiden älteren Brüdern nach Berlin, wo er für deren Beat-Oper die Musik komponiert. In dieser Zeit ändert er seinen Namen in Rio Reiser - in Anlehnung an die Romanfigur Anton Reiser.

Ins Herz der linken Szene

1970 gründet er zusammen mit seinen Freunden Ralph Seitz (alias Lanrue), Kai Sichtermann und Wolfgang Seidel die Band "Ton Steine Scherben". "Warum geht es mir so dreckig?", heißt das Debütalbum. Eine Frage, die zugleich Anklage ist, und deren musikalische Antworten lauten: "Macht kaputt, was Euch kaputt macht" und "Keine Macht für Niemand". Ihre Songs werden nach der 68er Revolte zu Hymnen der Hausbesetzerszene und linksradikalen Gegenkultur.