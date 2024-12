29.12.1959: Richard P. Feynmans Rede zur Nanotechnologie

WDR Zeitzeichen. . 14:09 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR 5.

wie sich die Filmindustrie in Hollywood vom Quantenphysiker Richard Phillips Feynman inspirieren lässt,

inspirieren lässt, wo wir im Alltag überall Nanotechnologie nutzen,

wie Richard P. Feynman 1986 einer Kommission den Absturz der Raumfähre Challenger in wenigen Minuten mit einer Schraubzwinge, Eiswasser und einem Dichtungsring erklärt.

Richard P. Feynman

California Institute of Technology

Feynman

KI

Feynman

So könnten Computer Gesichter erkennen wie das menschliche Gehirn.

Jörg Resag, Phyiker und Feynman-Biograf

Jochen Viehoff, Geschäftsführer des Heinz Nixdorf Museumsforums in Paderborn

Jörg Resag: Feynman und die Physik: Leben und Forschung eines außergewöhnlichen Menschen. Berlin 2017

AlsEnde 1959 seine Rede am "" hält, sind Computer riesige, raumgroße Anlagen, die sehr viel Strom für wenig Rechenleistung verbrauchen.schlägt vor, die Computer viel kleiner zu bauen, sodass etwa die Drähte nur einen Durchmesser von einigen Atomen haben. Ein damals so unrealistischer wie visionärer Gedanke.Auch die Idee neuronaler Netze, auf der die heutigebasiert, bringtschon 1959 ins Spiel. Und liefert gleich die passende Anwendung:Er wird recht behalten, heute hat jedes Smartphone Gesichtserkennung. Feynman ist wissbegierig, aber auch sarkastisch - und nie mit dem Mittelmaß zufrieden. Das bringt ihm den Vorwurf der Eitelkeit ein, aber auch den Physik-Nobelpreis.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Thomas MauRedaktion: Carolin Rückl und Frank Zirpins