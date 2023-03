ZeitZeichen

Physikalische Probleme auf Zigarettenschachteln gelöst

Das Geburtshaus des Physikers Ettore Majorana

1906 geboren - ein mathematisches Wunderkind - wirkt Ettore Majorana wie ein Außerirdischer unter seinen jungen Physikerkollegen in Rom, den "Jungs von der Via Panisperna". Spielerisch kritzelt das Genie die Lösungen schwierigster physikalischer Probleme auf Zigarettenschachteln und wirft sie, leer geraucht, in den Papierkorb. Publizieren? "Alles nur Kinderkram," spottet er - auch bei seiner bahnbrechenden Theorie der Kräfte im Atomkern.

Das Genie Majorana publiziert nur neun Artikel - die aber werden mit Beethovens Sinfonien verglichen. Majoranas mathematischen Darstellungsmethoden physikalischer Theorien eröffnen Jahre oder Jahrzehnte später anderen fruchtbare, ja sogar nobelpreiswürdige Perspektiven.

Der Blick hinter die physikalischen Rätsel

So wie ein Leonardo da Vinci eine Skulptur nur noch aus dem Marmorblock befreit, sieht Majorana verborgene mathematische Strukturen hinter physikalischen Rätseln. Immer wieder schockiert der "Großinquisitor" nicht nur mit gnadenloser Kritik, sondern auch mit fundamental neuen Ideen. Bestes Beispiel die grundlegende Frage: Wie ist der Atomkern aufgebaut - welche Kraft hält ihn zusammen?

Entwurf eines alternativen Kernmodells

Noch Anfang 1932 glauben die Physiker fälschlicherweise, der Atomkern bestehe aus den zwei bis dato bekannten Elementarteilchen, den leichten, negativ geladenen Elektronen und einer Überzahl viel schwererer, elektrisch positiv geladener Protonen. Dass die Elektronen im Kern experimentellen Fakten zuwiderlaufen, ignorieren sie.