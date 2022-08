Zeitzeichen

In Theresienstadt gewirkt

Nach den Novemberpogromen 1938 überlegt Regina Jonas, nach Palästina zu fliehen. Doch sie bleibt in Deutschland und besucht die verbliebenen jüdischen Gemeinden. In Hamburg lernt sie den Rabbiner Josef Norden kennen, der 32 Jahre älter ist als sie. Die beiden werden ein Paar. Kurz darauf muss Jonas in einer Berliner Kartonage-Fabrik Zwangsarbeit leisten.

Die Liebenden bleiben per Brief in engem Kontakt. Zur Hochzeit kommt es allerdings nicht mehr. Josef Norden wird 1942 nach Theresienstadt deportiert. Wenig später wird auch Regina Jonas dorthin verschleppt. Sie wirkt zwei Jahre lang im Ghetto als Rabbinerin. Am 12. Oktober 1944 wird sie weiter nach Auschwitz transportiert und am Tag ihrer Ankunft ermordet.

Nach dem Krieg vergessen

Leo Baeck überlebt Theresienstadt. Doch Regina Jonas erwähnt er nie. Auch alle anderen, die sie kannten, sprechen nicht über sie. Die Rabbinerin gerät in Vergessenheit. Als 1972 Sally Priesand in der US -Stadt Cincinnati ordiniert wird, geht die jüdische Öffentlichkeit davon aus, sie sei die erste Rabbinerin. Niemand korrigiert diese Falschmeldung.

Erst nach der Wende findet die Theologin Katharina von Kellenbach in einem ostdeutschen Archiv den Nachlass von Regina Jonas. Heute ist sie in den jüdischen Gemeinden hoch angesehen.

