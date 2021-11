Zeitzeichen

Baeck weiß, dass viele der Darsteller nach den Dreharbeiten in Vernichtungslagern landen. Aber er gibt die Information nicht weiter. Er will die Zahl der Suizide im Ghetto nicht noch steigern.

Schwer misshandelt überlebt Baeck. Er lässt sich in Großbritannien nieder und lehrt an Universitäten in Europa und den USA . Leo Baeck stirbt am 2. November 1956 mit 83 Jahren in London.

