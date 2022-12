ZeitZeichen

" Ludwig muss sterben, weil das Vaterland leben soll. " So fordert der Revolutionär Robespierre die Todesstrafe für den abgesetzten König Ludwig XVI. Der muss sich seines Amts und seines Titels beraubt als " Bürger Louis Capet " in einem Schauprozess verantworten. Er beginnt am 11. Dezember 1792 nicht im Gerichtssaal, sondern im Nationalkonvent, dem Parlament der jungen französischen Republik. Abgeordnete entscheiden über sein Schicksal. Der Hauptanklagepunkt lautet Verschwörung, Verrat am Vaterland.