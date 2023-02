ZeitZeichen

Wie die Prohibition scheitert

Als "nobles Experiment" verkaufen Prohibitionsbefürworter das gesetzliche Verbot berauschender Drinks. Die Einführung der Prohibition hat eine lange Vorgeschichte. Schon in den 1780er-Jahren warnen Ärzte vor dem übermäßigen Alkoholkonsum in den USA . Vor allem Whiskey und Rum sind populär. Die Folgen: alkoholbedingte Krankheiten und Gewalt. Im 19. Jahrhundert wächst die Kritik am Suff und an der Saloon-Kultur gerade der Zuwanderer. Nach langer Lobbyarbeit von Organisationen wie der Women's Christian Temperance Union, einer evangelikalen Organisation, wird das Verbot kurz nach dem Ersten Weltkrieg Gesetz.

Die New Yorker Polizei hebt eine Schwarzbrennerei aus

Kurioserweise gilt der Bann nur für Herstellung, Verkauf und Transport. Der Konsum des "Teufelszeugs" steht nicht unter Strafe. Ausnüchtern wird das im 18. Verfassungszusatz verankerte Alkoholverbot die Amerikaner denn auch nicht. Der Fiskus muss zudem mit sinkenden Mehrwertsteuereinnahmen auf Alkohol leben. Gleichzeitig gibt der Staat Unsummen für die Durchsetzung des Verbots auf. Millionen verschlingt allein die Bewachung der Lagerbestände an noch vorhandenem Alkohol aus den stillgelegten Brauereien und Destillerien. Insgesamt 19 Milliarden Dollar kostet die Prohibition den amerikanischen Staat, zehn Milliarden mehr, als die Beteiligung am Ersten Weltkrieg. Eine ernüchternde Bilanz.

Tod durch billigen Fusel

Ende der 1920er-Jahre wird längst wieder soviel getrunken, wie vor der Prohibition, nur eben heimlich. Wer es sich leisten kann, konsumierte hochwertigen Stoff, zu horrenden Preisen. Den Armen bleibt der billige Fusel, gestreckt und gepanscht, oftmals hochgiftig. An die 50.000 Amerikaner kommen dadurch zu Tode.