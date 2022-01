Zeitzeichen

Gewalt kennt er von klein auf: Alphonse Capone wird am 17. Januar 1899 in New York geboren und wächst als Sohn armer italienischer Einwanderer im Stadtteil Brooklyn auf. Dort mischt er in mehreren Jugendgangs mit. Mit 14 Jahren fliegt er von der Schule - weil er eine Lehrerin ins Gesicht geschlagen hat.

Wegbereiter seiner kriminellen Karriere ist der italienische Gangster Johnny Torrio. Für ihn treibt Al Schutzgelder von Kneipen und die Einnahmen aus Bordellen ein. Bei einem Streit wird er 1917 mit dem Messer im Gesicht verletzt. Die zwei Narben auf der linken Wange sind Anlass für seinen Spitznamen "Scarface" ("Narbengesicht").