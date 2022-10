ZeitZeichen

Es ist ein glücklicher Zufall, dass Groll diese Zutaten vor Ort in besonders guter Qualität vorfindet. So fließt in Böhmen - anders als in Bayern - weiches und salzarmes Wasser und auch der örtliche Saazer Hopfen eignet sich hervorragend für die Bier-Herstellung. Der junge Bierbrauer experimentiert - verwendet statt des gebräuchlichen dunklen Malzes ein nur sehr leicht gedarrtes, helles Malz. Außerdem rückt er den Hopfen als Aromastoff in den Vordergrund.

Blond, fein-herb und mit Schaumkrone

Am 5. Oktober 1842 ist es dann soweit: Groll präsentiert ein ungetrübtes, gold-gelbes Bier mit Schaumkrone und fein-herber Geschmacksnote. Es bekommt den Namen "Pilsner Urquell". Gut einen Monat später wird das Bier erstmals in drei Pilsener Gasthäusern ausgeschenkt und kommt bei den kritischen Experten sofort gut an. Zum Erfolg tragen auch die durchsichtigen Biergläser bei, die in den Wirtshäusern nach und nach die dicken Steinkrüge verdrängen. Denn so fällt die appetitliche, blonde Farbe sofort ins Auge.

Es ist der Beginn eines weltweiten Siegeszugs. Heute machen Biere nach Pilsner Art gut zwei Drittel der Weltproduktion des Gerstensafts aus. Eine Rolle mag dabei spielen, dass die Pilsener ihr Bier erst 1898 als Schutzmarke eintragen lassen. Da sind aus den Bier-Wutbürgern längst glückliche Pils-Trinker geworden.