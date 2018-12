Mormonen bringen Prohibition zu Fall

Mit Einsetzen der Großen Depression Anfang der 30er-Jahre wird auch den Befürwortern der Prohibition klar, dass das von Präsident Herbert Hoover als " nobles Experiment " gelobte Alkoholverbot zur Farce verkommen ist. Im Februar 1933 wird die Prohibition durch den 21. Zusatzartikel zur Verfassung wieder rückgängig gemacht.