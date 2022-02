Zeitzeichen

Urheber des Gymnasiums

Dennoch wird Philipp Melanchthon schon bald in halb Europa in aller Munde sein. In seiner Antrittsvorlesung überzeugt er das Auditorium mit überragender Bildung und messerscharfem Verstand. " Lernt Griechisch ", fordert Melanchthon die Studenten vehement auf. Nur dann seien sie fähig, in den alten Schriften " bis zur Sache selbst vorzudringen, statt nur deren Schatten zu umarmen ."

Melanchthon schreibt die Lehrbücher um und entwirft radikal neue Bildungskonzepte für die Universitäten. In Nürnberg unterstützt er 1526 die Gründung der ersten so genannten "Hohen Schule", die zum Vorbild für das Gymnasium wird. Der junge Gräzist, bald als "Praeceptor Germaniae" - Lehrer Deutschlands - geehrt, beherrscht sein Fach, die Sprache der Wissenschaft, schon in der Kindheit.

Luthers kongenialer Mitstreiter

Als Philipp Schwartzerdt wird er am 16. Februar 1497 in Bretten geboren. An der Pforzheimer Lateinschule macht der hochbegabte Knabe solche Fortschritte, dass ein Großonkel, der Humanist Johannes Reuchlin, seinen Nachnamen ins Griechische überträgt: So wird aus Schwartzerdt Melanchthon (schwarze Erde = mélas chton).

Mit zwölf Jahren beginnt Philipp Melanchthon in Heidelberg sein Studium, das er 1518 in Tübingen abschließt. Noch im selben Jahr stiftet Sachsens Kurfürst für ihn in Wittenberg den zweiten deutschen Lehrstuhl für Gräzistik. Schnell wird auch Martin Luther auf den sprachgewaltigen Humanisten aufmerksam.