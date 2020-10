Wahlkampf mit allen Mitteln

Doch Deutschland ist eine Wahlmonarchie und auf den Thron würden auch gerne Franz I. von Frankreich und Heinrich VIII. von England steigen. Stimmberechtigt sind die Kurfürsten, die mächtigsten Territorialherrscher in Deutschland. Nachdem Heinrich VIII. das Feld räumt, liefern sich Franz I. und Karl einen Wahlkampf mit allen Mitteln.

So mutmaßt Franz I. in einem Brief an die Kurfürsten, dass Karl die psychischen Probleme seiner Mutter, Johanna der Wahnsinnigen, geerbt haben könnte. Die Habsburger schüren indes bei den Wahlmännern die Angst vor einem König ausländischer Abstammung, der ihre deutschen Interessen nicht ausreichend vertreten könnte.

Wer das Geld hat, gewinnt die Wahl

Letztlich entscheidet das Geld die Wahl. Unter anderen leiht der Augsburger Bankier Jakob Fugger dem Habsburger fast eine halbe Million Gulden, die zum großen Teil in den Schatullen der Kurfürsten landen. "Die Geldgeber haben gewusst, dass sie einsteigen in einen ungeheuren Wirtschaftsraum", erläutert der Wiener Historiker Alfred Kohler die großzügige Kreditvergabe der Banker.