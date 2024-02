25.02.1899: Todestag des Nachrichtenagenturgründers Paul Julius von Reuter

WDR Zeitzeichen. . 14:10 Min. . Verfügbar bis 25.02.2099. WDR 5.

"Baron von Reuter, der Gründer der Reuter-Agentur, ist heute Morgen in Nizza im 83. Lebensjahr verstorben. – Reuter."

warum Paul Julius von Reuter seinen Namen änderte,

wie er mit seinem Pressedienst und 40 Tauben so erfolgreich wurde,

warum er auf die Trennung von Information und Meinung setzte,

wie sich das Nachrichten-Imperium nach seinem Tod weiterentwickelte.

Sabine Wollrab, Co-Chefredakteurin von Reuters Germany, verantwortlich für Deutschland, Österreich und die Schweiz (2024)

Paul Julius von Reuter wird 1816 als Sohn eines Rabbiners in Kassel geboren. Seine erste Investition in ein Verlagshaus geht nach hinten los: Während der Revolution von 1848/49 setzt Reuter auf die Publikation liberaler, prodemokratischer Pamphlete. Nach dem Scheitern flüchtet er nach Paris. Dort arbeitet er zunächst bei Havas, der ersten Nachrichtenagentur der Welt, eher er mit einem kleinen Pressedienst den Sprung in die Selbständigkeit wagt.Reuter hat früh verstanden, dass es einen wirtschaftlichen Wert hat, wenn man eine Nachricht zuerst hat – und dass man daraus ein Geschäft machen kann, wenn man schneller ist als die Konkurrenz. Bei einem Aachener Tauben-Züchter mietet er etwa über 40 geflügelte Kuriere an, um die Telegrafenlücke zwischen Brüssel und Aachen zu überbrücken. Später wagt er den Sprung über den Ärmelkanal nach London. Dort baut er das Geschäft weiter aus, investiert etwa in ein eigenes Unterwasserkabel zwischen Irland und England.Reuter ist schon zu seinen Lebzeiten ein Markenname. Und natürlich wird auch die Meldung seines Todes über die eigene Nachrichtenagentur verbreitet:Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Christoph VormwegRedaktion: Christoph Tiegel / David Rother