Zeitzeichen

Das "Modell A" fällt bedeutend kleiner aus als das US-Vorbild. Der runde Bottich wird durch eine Klappe von oben befüllt und sieht aus wie ein Einwecktopf mit Motor und vier Beinen. Doch trotz seiner haushaltstauglichen Maße bleibt auch der Miele-Geschirrspüler noch ein unerschwinglicher Luxusartikel. Nach kurzer Zeit stellt Miele die Produktion ein. Erst Ende der 50er Jahre startet die Industrie einen neuen Versuch, den Verbrauchern die elektrische Spülhilfe mit viel Werbeaufwand schmackhaft zu machen.

Maschine schlägt Handspüler

1960 kommt die erste vollautomatische Spülmaschine mit rotierenden Sprüharmen auf den Markt. "Wenn Vater spülen müsste, wäre noch heute eine Miele im Haus ", preist das Gütersloher Unternehmen sein Gerät in der Werbung an. Doch etliche Mängel in Sachen Reinlichkeit und Energieverbrauch müssen die Ingenieure der Spülmaschine noch abgewöhnen. " Bis in die 90er Jahre herrschte die Meinung vor, Handspülen sei effektiver, sparsamer und auch viel besser ", weiß Gereon Broll, Ökotrophologe an der Universität Bonn.