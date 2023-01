ZeitZeichen

Zola veröffentlicht am 13. Januar 1898 unter dem Titel "J’accuse...!" ("Ich klage an...!") in der Tageszeitung "L'Aurore" einen offenen Brief an den Präsidenten der Französischen Republik, Félix Faure, in dem es um die Verurteilung Dreyfus' geht.

Emile Zola klagt an - und wird verklagt

Zola wirft darin Richtern und hochrangigen Militärs vor, aus purem Antisemitismus Beweise gefälscht und ein Fehlurteil gefällt zu haben, um Dreyfus durch lebenslange Haft auf der Teufelsinsel vor der Küste von Französisch-Guayana in Südamerika aus dem Verkehr zu ziehen. Eine Verleumdungsklage ist die Folge - durchaus gewollt. Denn so will er die Revision des Prozesses gegen Alfred Dreyfus erzwingen. 1898 wird Zola verurteilt und flieht für ein Jahr nach London. Obwohl er in seinem Brief nachweislich die Wahrheit schreibt, wird er für viele Franzosen zum Nestbeschmutzer.

Zola stirbt an Rauchvergiftung

In der Folge sieht sich Zola rechtsradikalen Anfeindungen ausgesetzt. Einmal wird seine Kutsche fast in die Seine gestürzt, ein andermal findet er in seiner Wohnung eine Bombe. Zola stirbt 1902 in Paris an einer Rauchvergiftung. Ursache ist ein verstopfter Kamin, den der antisemitische Schornsteinfeger Henri Buronfosse wohl vorsätzlich präpariert hat.

Um eine zweite Dreyfus-Affäre zu vermeiden, wird der Tod als Unfall deklariert. Noch am Tag der Beisetzung rufen 200 rechtsextreme Demonstranten auf dem Friedhof "Zola, Du Schwein, verrecke!".