Zeitzeichen

"Natürliche Würde" und "Brillanz"

Mary Shelley im Alter von 19

Percy Shelley weiß, wie er die Träume junger, gebildeter Frauen einfängt. Er sieht blendend aus, schwärmt für die soziale Revolution. Über Mary schreibt er: "Sie ist sanft und zart, und dennoch zu glühender Empörung und Hass sehr wohl fähig. Wie bereitwillig bekannte ich, dass sie mich an Originalität, natürlicher Würde und Brillanz weit übertraf"

Die Geburt des "Frankenstein"

Die berühmteste Episode aus dem gemeinsamen Leben des Paares und ihres Freundeskreises spielt sich in Cologny am Genfer See ab: Als dort eine Gesellschaft um die Shelleys und Byrons im regnerischen Sommer 1816 ihre Abende mit der Erzählung von Geschichten verbringt, trägt Mary die Geschichte vom "modernen Prometheus" vor, der sie unter dem Titel "Frankenstein" weltberühmt machen wird.

"Frankenstein"-Verfilmung von 1931

In Marys Schauergeschichte flickt der Schweizer Wissenschaftler Victor Frankenstein aus menschlichen Leichenstücken einen künstlichen Menschen zusammen, den er durch Elektrizität belebt. Aber das erhoffte Prachtstück hat einen Kunstfehler: Sein Schöpfer sieht in ihm ein Monster - die fehlende Liebe des Dr. Frankenstein und der Gesellschaft lässt das Wesen dann auch tatsächlich zu einem mordenden Monster werden.

1822 kommt Marys Mann bei einem Segelunfall in Italien ums Leben. Lord Byron ist bei der Trauerzeremonie anwesend, der Dichter und Freund. Der frühe Tod mit knapp 30 Jahren macht Percy Shelley zur Legende - das Leben seiner Frau Mary teilt er brutal in zwei Hälften.

Publizistin und Romanautorin

Shelley-Biografin Barbara Sichtermann: "Und dann legte sie los und schrieb für Magazine, also sie arbeitete als Publizistin für ganz gutes Geld. Ihr 'Frankenstein' hatte immerhin einigen Wirbel gemacht, und die Verleger waren auf sie aufmerksam geworden." Als Witwe und alleinerziehende Mutter macht Mary Karriere und schreibt einen Roman nach dem anderen.