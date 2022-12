ZeitZeichen

Wenn man sieht, wie Bier und Wein tiefgreifende Veränderungen erleiden, weil Mikroorganismen sich in diesen Flüssigkeiten angesiedelt haben (…), dann muss man von dem Gedanken beherrscht sein, ob nicht Ereignisse gleicher Art auch manchmal bei Menschen und Tieren vorkommen können und müssen. Louis Pasteur

Ein französischer Mythos

Die Rolle von Mikroben bei Infektionskrankheiten klärt Pasteur zunächst bei Nutztieren wie Seidenraupen und Geflügel. In spektakulären öffentlichen Versuchen demonstriert er, dass seine Impfungen Schafe vor dem damals gefürchteten Milzbrand schützen. Die waghalsige Impfung eines Neunjährigen, der zuvor von einem offenbar tollwütigen Hund gebissen wurden, bringt ihm Weltruhm und Unmengen an Spenden für seine Forschung. In Frankreich ist Louis Pasteur aufgrund seiner vielfältigen Leistungen ein Mythos.

Staatsbegräbnis als letzte große Ehre

Wenn man sich einmal dem großen Endziel nähert, muss man sich das Recht erworben haben, sich zu sagen: Ich habe getan, was ich konnte. Louis Pasteur

Louis Pasteur konnte sich am Ende seines Lebens sicher sein, dass er dieses Recht hat. Stereochemie, Alkoholgärung, Zähmung von Keimen durch Pasteurisierung und Impfungen – all das würde für einen Nobelpreis in Medizin oder Chemie reichen. Der erste Nobelpreis wird aber erst 1901 verliehen. Louis Pasteur stirbt 1895. Er bekommt ein Staatsbegräbnis und sein eigenes Mausoleum in seinem Institut.