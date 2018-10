1991 präsentiert Nicolas Hayek ein Mobilitätskonzept, das der Parkraumnot in Innenstädten und den zerstörerischen Auswirkungen des Automobils auf die Umwelt Rechnung trägt. Im Mittelpunkt steht ein nur 2,50 Meter langer Wagen mit elektrischem Hybridmotor, ein poppiges "Swatchauto", bei dem man bunte Karosserieteile nach Belieben wechseln kann.

Einkaufstüte auf Rädern

Zunächst will Hayek die Serienproduktion mit dem VW -Konzern realisieren. Doch die Wolfsburger steigen 1994 aus und Mercedes-Benz springt ein. Aus den Initialen von Swatch und Mercedes entsteht der Name für das Mikrokompaktauto: Smart. Als Mercedes am 2. Oktober 1998 das Auto mit Unterstützung von Bundesumweltministerin Angela Merkel ( CDU ) auf den Markt bringt, hat dessen geistiger Vater längst die Nase voll von dem Projekt.

Mercedes war nicht bereit, Kernpunkte von Hayeks mobilem Umweltkonzept wie etwa den Elektroantrieb umzusetzen. WDR -Autoexperte Karl Lohrengel kritisiert den Smart als " Einkaufstüte auf Rädern ". Mit einer Höhe von 1,50 Meter habe der Winzling die Aerodynamik eines Garagentores.

Knapp 17.000 D-Mark kostet der Smart in der Basis-Version; 200.000 Stück will die zum Daimler-Benz-Konzern gehörende Micro Compact Car AG künftig pro Jahr produzieren. Doch das Interesse hält sich trotz werbewirksam aufragender Türme der Smart-Kundencenter in Grenzen - nicht zuletzt wegen des kaum vorhandenen Kofferraums.

Problemlöser Smart – zu kurz gedacht?

So wird das hoch gesteckte Absatzziel für den Smart auch in den kommenden Jahren nie erreicht, während PS -Protze und klobige SUV s einen Boom erleben. Erst als Mercedes zur Unterstützung seiner Smart-Strategie das konzerneigene Leihwagen-Konzept "Car2go" auf die Straße bringt, gewinnt der wendige parkplatzfreundliche Zweisitzer an Beliebtheit.