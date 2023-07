ZeitZeichen

Affäre mit Frida Kahlo

Im Januar 1929 wird Trotzki aus der Sowjetunion ausgewiesen. Nach vier Jahren in der Türkei kommt er am 24. Juli 1933 in Marseille an - zusammen mit seiner zweiten Frau Natalja Sedowa. Doch Stalin interveniert bei der linken Volksfront, die Frankreich regiert. Trotzki muss das Land verlassen. Nach einem Aufenthalt in Norwegen finden er und seine Frau Asyl in Mexiko, wo ein linker Präsident regiert.

Zunächst leben die beiden Exilanten beim Maler-Paar Diego Rivera und Frida Kahlo, die sich für Trotzki einsetzen. Es kommt zu einer kurzen Affäre zwischen ihm und der 28 Jahre jüngeren Kahlo. Trotzki und seine Frau ziehen später um und bauen ihr Haus in Mexiko-Stadt aus Angst vor Stalins Mördern zu einer Festung aus - mit Wachtürmen und Schießscharten.