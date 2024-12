31.12.1224: Wie es sich im Mittelalter lebt

WDR Zeitzeichen. . 15:22 Min. . Verfügbar bis 01.01.2099. WDR 5.

wie der Läuterungsort "Fegefeuer" das Leben im Hochmittelalter verbessert,

welches Wetter damals in Mitteleuropa herrscht,

wer auf dem Gebiet des heutigen Deutschland das Sagen hat,

was "Beginenhöfe" mit der Emanzipation der Frau zu tun haben,

wie Glück und Kooperation im Mittelalter zusammenhängen.

Professorin Annette Kehnel (Mittelalter-Historikerin, Universität Mannheim)

Ein Zeitalter zwischen Glorifizierung und Diffamierung: Das heutige Bild vom Mittelalter schwankt zwischen diesen beiden Polen hin und her. Doch die mittelalterliche Wirklichkeit ist vielfältig. Zwar sind die Lebenserwartung und die medizinischen Standards tiefer als heute. Doch gearbeitet wird weniger: Damals beträgt die jährliche Durchschnittsarbeitszeit rund 1.600 Stunden, heute liegt sie bei ungefähr 1.800 Stunden.Auch der Umgang mit der Natur ist nachhaltiger. In der Südpfalz gibt es zum Beispiel Waldgebiete, die niemandem gehören, aber von vielen genutzt werden. Verschiedene Dörfer treffen sich deshalb regelmäßig, um festzulegen, wer wo Bäume für Bau- und Feuerholz fällen darf. Und wo nachgepflanzt wird, um sicherzustellen, dass sich auch die Kinder und Enkel noch versorgen können.