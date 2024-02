18.02.1294: Der mongolische Herrscher Kublai Khan stirbt in Peking

WDR Zeitzeichen. . 14:42 Min. . Verfügbar bis 18.02.2099. WDR 5.

wen Dschingis Khan für die Kindererziehung von Kublai bestimmt,

von wem Kublai das Regieren lernt,

wie er seinen Bruder Arik Bökhe in einem Krieg besiegt,

welche Rolle seine Gemahlin Chabi bei politischen Entscheidungen spielt,

weshalb der Herrscher zu trinken beginnt.

Veronika Veit (Professorin und Expertin für Mongolistik und Tibetstudien)

Klaus Mühlhahn (Professor für chinesische Geschichte und Kultur)

Marco Walther (Experte für Tibetische Geschichte und Kultur an der Universität Leipzig)

Mit knapp 50 Jahren wird Kublai Khan 1260 Herrscher des größten Weltreichs seiner Zeit. Es reicht vom Mittelmeer bis zum Pazifik. Doch das reicht ihm nicht. Er erobert das letzte verbliebene chinesische Königreich. Dadurch ist Kublai nun Großkhan der Mongolen und Kaiser von China.Kublai ist seiner Zeit weit voraus. Er refomiert den chinesischen Staatsdienst. Er verbietet zum Beispiel, dass chinesische Mädchen in die Sklaverei oder die Prostitution verkauft werden. Und er lässt den veralteten Kaiserkanal - die längste von Menschenhand geschaffene Wasserstraße der Welt - modernisieren.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autor: Murat KayıRedaktion: Matti HesseTechnik: Nicolas Dohle