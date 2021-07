Zeitzeichen

Doch während Albert zum Nationalhelden geworden ist, schätzt Leopold seine Lage falsch ein. Im November 1940 fragt er Adolf Hitler bei einer Audienz auf dem Obersalzberg mehrmals, ob dieser die belgische Unabhängigkeit garantiere. Der "Führer" antwortet ihm jedoch nur ausweichend.

"Unfähig zur Selbstkritik"

Weder für zwangsverpflichtete belgische Soldaten in der Wehrmacht noch für belgische Zwangsarbeiter erreicht Leopold Zugeständnisse bei Hitler. Leopold III. sei kein weiser König gewesen, sagt Fachbuchautor Christoph Driessen. "Er war ein sehr eigensinniger, man könnte sagen verbohrter Mensch, unfähig zur Selbstkritik."

Leopold, der 1934 mit 32 Jahren Nachfolger seines Vaters wird, hält als König an seinen Leidenschaften fest. Auch am rücksichtlosen Autofahren: Während eines Urlaubs am Vierwaldstätter See in der Schweiz verursacht er einen Unfall, bei dem seine Frau, Prinzessin Astrid von Schweden, stirbt.

Blutige Krawalle

Leopolds Ansehen sinkt weiter, als 1941 bekannt wird, dass er neu geheiratet hat. An ihm scheiden sich die Geister: Flamen und Rechte sehen in ihm den tapferen Kriegsgefangenen, für Wallonen und Linke ist er ein Kollaborateur. Nach dem Krieg geht Leopold zunächst ins Exil in die Schweiz. In dieser Zeit vertritt ihn sein Bruder auf dem Thron.