Baudouins Mitschuld an Lumumbas Tod

In einem belgischen Flugzeug wird der Premierminister an seinen Erzfeind Moïse Tschombé, den Separatistenführer in Katanga, ausgeliefert. Am 17. Januar 1961 wird Patrice Lumumba von Katanga-Soldaten bestialisch umgebracht; belgische Offiziere zerhacken die Leiche und lösen sie in Säure auf.