04.10.1859: Todestag des Reisebuchverlegers Karl Baedeker

WDR Zeitzeichen. . 13:07 Min. . Verfügbar bis 05.10.2099. WDR 5.

warum Karl Baedeker ein Erbsenzähler im besten Sinn ist,

wie es sich viele Deutsche zum Reiseziel gemacht haben, Fehler in den Reiseführern zu finden,

was Karl Baedeker über Trinkgelder in Gasthöfen denkt,

wie Baedekers Reiseführer auch militärisch genutzt werden,

was Lawrence von Arabien, Karl May, Sigmund Freud, Jule Verne und Mark Twain gemeinsam haben.

Dr. Susanne Müller, Medienwissenschaftlerin an der Universität Potsdam

Andrea Baumeister, Reisekauffrau aus Viersen

Susanne Müller: Die Welt des Baedeker. Eine Medienkulturgeschichte des Reiseführers 1830-1945.

Mark Twain: Bummel durch Europa. Zürich 1990.

Zimmer mit Aussicht Verfilmung des gleichnamigen Romans von E.M. Forster, 1908.

Karl Baedeker wird am 3. November 1801 in Essen geboren. Der Sohn eines Buchhändlers absolviert eine Ausbildung im väterlichen Geschäft, studiert Geschichte und Philosophie in Heidelberg und macht in Berlin eine Buchhändlerlehre.Mit 25 Jahren gründet er am 1. Juli 1827 eine eigene Buchhandlung in Koblenz. Bald bemerkt Baedeker, dass sich dort das Buch "Die Rheinreise von Mainz bis Köln. Ein Handbuch für Schnellreisende. Von Johann August Klein" extrem gut verkauft.Baedeker erkennt das Potenzial, kauft nach dem Tod von August Klein die Rechte an dessen Handbuch und bringt 1835 eine Neuauflage heraus. Vier Jahre später hat er den Reiseführer nach seinen eigenen Ideen komplett überarbeitet und legt damit den ersten richtigen Baedeker vor: Rheinreise.Baedekers Maxime: Überprüfe alles, wenn nötig doppelt! Dafür wird er bald berühmt. In der englischen Übersetzung von Jaques Offenbachs Oper "Pariser Leben" heißt es, Könige und Parlamente könnten sich irren - nicht aber Herr Baedeker.Als Karl Baedeker am 4. Oktober 1859 in Koblenz stirbt, haben seine zahlreichen Reiseführer schon einige Neuauflagen erlebt. Sein Sohn Fritz führt das erfolgreiche Unternehmen weiter, verlegt es nach Leipzig und bringt schließlich die Bände heraus, die den Baedeker endgültig weltweit berühmt machen.Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!Autorin: Maren GottschalkRedaktion: Christoph Tiegel und Frank ZirpinsTechnik: Nicolas Dohle