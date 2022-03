Zeitzeichen

Abenteuerromane haben Konjunktur

1875 erscheint die erste Indianer-Geschichte, sechs Jahre später der Orientzyklus. Abenteuerromane haben Konjunktur.

Karl May inszeniert sich als gelehrter Weltreisender, der vorgibt, als Old Shatterhand den Wilden Westen besucht zu haben und als Kara Ben Nemsi, also Karl, Sohn der Deutschen, in den Orient gezogen zu sein.

Aber bis dahin bereist Karl May nie die Schauplätze seiner Geschichten. Er erschließt sich Vieles in seiner Phantasie, über Nachschlagewerke oder auch Abenteuer-Periodika.

Ein Popstar mit vielen Identitäten

Karl May wird zum literarischen Popstar mit vielen Identitäten, der sein eigenes Leben romantisiert und literarisiert. Die Reiseerzählungen sind Besteller.

Laut des Literaturwissenschaftlers und Karl May-Experten Helmut Schmiedt ist Karl May völlig davon überzeugt, dass die europäische, christlich geprägte Kultur in ihrer deutschen Ausprägung der Gipfelpunkt der kulturgeschichtlichen Entwicklung sei. Insofern ist Karl May also auch ein Kind des kolonialistischen Zeitalters.

Auf der anderen Seite bemüht sich sein Held Winnetou immer wieder, Konflikte friedlich zu lösen, er möchte, dass andere Kulturen respektiert werden.

Im Alter zum Pazifismus gefunden

Laut Schmiedt entwickelt Karl May sich im Alter in Richtung Pazifismus. Er richtet sein Denken und Handeln auf friedliche, harmonische, ausgleichende Beziehungen zwischen den Völkern aus und positioniert sich damit auch deutlich antikolonialistisch.

Im März 1912 reist Karl May auf Einladung Bertha von Suttners, der ersten Frau, die mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wird, nach Wien.