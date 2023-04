ZeitZeichen

Heilkräfte zugeschrieben

Linné schreibt der Schokolade heilende Wirkung zu. Der Kakao leiste "in manchen Krankheiten Hülfe" . Er empfiehlt den Genuss von Schokolade bei Schwindsucht, Verstopfung und Hämorrhoiden.

Bis etwa ins 19. Jahrhundert bleibt Kakao in Europa ein Luxusgut. Außer Spanien sind auch andere Kolonialmächte in den globalen Kakaohandel eingestiegen. Allen voran die Franzosen und Engländer. Aber auch Deutschland mischt mit: In Kamerun sterben tausende Einheimische, als sie unter schlimmsten Bedingungen Kakao anbauen müssen.

Katastrophale Produktionsbedingungen

Von der Mitte des 19. Jahrhunderts an wird Schokolade zunehmend industriell gefertigt - und damit für mehr und mehr Menschen in Europa erschwinglich.

"Theobroma cacao" wird heute überall in den Tropen angebaut. Er zählt zu den problematischsten Agrarrohstoffen der Welt. Wegen der hohen Nachfrage in den Industrieländern gehören zum Kakaogenuss oft katastrophale Arbeitsbedingungen in den Anbauländern, Monokulturen und die Zerstörung des Regenwaldes.