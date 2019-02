"Als er nach drei Tagen zurück in sein Laboratorium kam, ist er natürlich zuerst erschrocken", erzählt Glarner die Sage weiter. Doch dann probiert der Fabrikant die so anders aussehende Masse und ist begeistert. Sie zergeht auf der Zunge und entfaltet eine Fülle köstlicher Aromen.

Lange Lieferfristen für Schokolade

Es ist die Geburtsstunde für den späteren Weltruhm Schweizer Schokolade. Schon bald lechzt nicht nur die feine Berner Gesellschaft nach Lindt-Schokolade. Die neidische Konkurrenz bemüht sich vergeblich, das Geheimnis der " chocolat fondant " zu lüften.