ZeitZeichen

Wer von den Eroberern nicht erschossen, erstochen, erschlagen oder zu Tode gefoltert wird, stirbt an den unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Gold- und Silberminen. Wieder andere gehen an eingeschleppten Epidemien wie Pocken, Grippe, Cholera oder Typhus zugrunde. Unter den indigenen Völkern Mittel- und Südamerikas fordern die Eroberungen bis zu 20 Millionen Todesopfer.

Tödliche Gier nach Gold und Silber

Aztekenherrscher Moctezuma II. wird von spanischen Truppen gefangen genommen

In wenigen Jahrzehnten löschen Konquistadoren wie Hernán Cortés oder Francisco Pizarro Jahrtausende alte Hochkulturen aus. Getrieben von der Gier nach Silber und Gold dringen die Spanier und ihre Söldner immer weiter nach Norden und Süden vor.