ZeitZeichen

Mit Ende 40 verspürt Kerr den Wunsch, die Erlebnisse ihrer Flucht aufzuschreiben: "Ich wollte das für meine Kinder schreiben, wie das damals war, und auch an meine Eltern zu erinnern. Meine Kinder haben sie kaum gekannt." Sie wagt sich an ihren ersten Roman, beginnt mit der Arbeit an dem Buch "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" . 1971 erscheint "When Hitler Stole Pink Rabbit" zunächst auf Englisch.

Judith Kerr veröffentlichte zahlreiche Romane und Bilderbücher

Das Buch wird zum Bestseller, gewinnt in der Bundesrepublik den Jugendbuchpreis und wird zur Pflichtlektüre an deutschen Schulen. Das "Rosa Kaninchen" beginnt mit der Flucht 1933 aus Berlin und endet, als die Familie 1936 London erreicht. Besonders ist der Ton des Buches. Obwohl es von Flucht, Heimatlosigkeit und existentiellen Sorgen erzählt, ist die Grundstimmung positiv, weil wir Leser durch die Augen Annas, wie Judith Kerr sich im Roman nennt, alles miterleben. Kerr schreibt zwei Fortsetzungen.