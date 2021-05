Zeitzeichen

"Kleine Gestalt - große Kämpferin" - so beschreibt der Dramatiker Bertolt Brecht seine Ehefrau Helene Weigel. In seinem Gedicht "Über eine große Schauspielerin unserer Generation" heißt es 1929 über ihren Charakter: "Sie ist gutartig, schroff, mutig und zuverlässig."

Diese Eigenschaften zeigt "Helli" bis zum Schluss. Im April 1971, vier Wochen vor ihrem Tod, werden der 70-Jährigen bei ihrem letzten Auftritt bei einem Gastspiel in Paris unabsichtlich zwei Rippen gebrochen. Sie lässt sich bandagieren - und spielt weiter.

Debüt in Frankfurt am Main

Helene Weigel, die am 12. Mai 1900 in Wien geboren wird und aus einer jüdischen Familie stammt, will schon als Gymnasiastin ans Theater. Nach dem Abitur spricht sie an der Wiener Volksbühne vor. Nach einem Jahr Schauspielunterricht geht sie nach Frankfurt am Main. Ihr Debüt als Marie in Georg Büchners "Woyzeck" begeistert die Kritiker.