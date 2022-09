Zeitzeichen

Aufklärung über den Judenmord

Es ist also eine große Bühne, die der Nobelpreisträger mit seiner Rede am 27. September 1942 betritt. Drastisch und eindringlich schildert er die Tötung polnischer Juden mit Giftgas, die " Schreie und Gebete der Opfer ", das Gelächter der " SS-Hottentotten, die den Spaß zur Ausführung brachten ". Kein Wunder also, so seine Schlussfolgerung, dass die zivilisierte Welt beratschlage, wie " aus völlig begriffslosen und missgebildeten Killern " in Deutschland " Menschen zu machen sind ".

Erneutes Exil nach dem Krieg

Mit der Kapitulation Deutschlands im Mai 1945 spricht Thomas Mann in der BBC von der " Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit ". Aber dies bewegt ihn nicht zur Rückkehr nach Deutschland. Offen trägt er nun einen Konflikt mit jenen aus, die in der " inneren Emigration " waren und sich vom Großliteraten aus der sicheren Ferne beschimpft fühlen. Ernüchtert stellt Mann fest, " dass die Verständigung von einem, der den Hexensabbat von außen erlebte " und jenen, die mitgetanzt hätten, schwierig sei.

Erst 1952 kehrt Thomas Mann nach Europa zurück und geht erneut ins Exil, in die Schweiz, wo er 1955 stirbt.