ZeitZeichen

Im Freundeskreis ihres Bruders lernt Ilse den Architekturstudenten Arménio Losa kennen. Ein Jahr später heiraten die beiden, dadurch wird Ilse Losa portugiesische Staatsbürgerin. Gemeinsam beziehen sie eine Etagenwohnung und bekommen zwei Töchter. Als Ilse Losla Ende der 1940er-Jahre an Depressionen leidet, beginnt sie auf ärztlichen Rat zu schreiben. Es entstehen drei Romane, einen Gedichtband, Dutzende Erzählungen, Aufsätze und Kinderbücher.

Schullektüre, Briefmarke, Bundesverdienstkreuz

In Losas Literatur geht es um Menschen im Exil, um Kindheit, Identität, um starke Mädchen. Und um acht ältere Frauen, ehemalige Klassenkameradinnen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in einer deutschen Stadt bei Kaffee und Kuchen treffen, viel reden, aber schweigen, worüber sie reden müssten: In der Erzählung "Treffen im Herbst, oder: Was Paula mir nicht erzählte" wird nicht über Sofie gesprochen, die in Auschwitz war.

In Deutschland dauert es lange, bis sie wahrgenommen wird. In der DDR erscheint 1967 ihre Erzählung "Das versunkene Schiff" und sie wird mehrmals zur Leipziger Buchmesse eingeladen. In der Bundesrepublik erscheint ihr Roman "Unter fremden Himmeln" erst 1991, fast 40 Jahre nach der portugiesischen Erstveröffentlichung. Im selben Jahr wird sie mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.

Ilse Losa, die auch als Übersetzerin und Lektorin arbeitet, stirbt am 6. Januar 2006 in Porto. In Portugal gehören ihre Texte heute zur Schullektüre. 2013 wird ihr dort zum 100. Geburtstag eine Briefmarke gewidmet. Im niedersächsischen Buer ist ein rund 150 Meter langer Weg zum jüdischen Friedhof nach ihr benannt.

