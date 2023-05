ZeitZeichen

Pflicht des Thomaskantors: Unterweisung und Züchtigung

So zieht Johann Sebastian Bach mit seiner großen Familie im Mai 1723 in das Schulhaus neben der Thomaskirche. Zuvor hatte er am 5. Mai seinen Dienstvertrag unterschrieben. Darin verpflichtet er sich, die Knaben in Vokal und Instrumentalmusik " fleißig zu unterweisen ", sie " freundlich zu traktieren ", aber auch die nicht Folgsamen " moderat zu züchtigen ". Und um die Stadt, die damals ein geistiges Zentrum war und als " Klein-Paris " bezeichnet wurde, zu verlassen, brauchte er eine Erlaubnis des Bürgermeisters.

Neue Epoche für Leipzig und Bach

Mit Bach beginnt nicht nur für das Leipziger Musikleben eine neue Epoche - sondern auch das Werk des Komponisten erhält eine entscheidende Wendung: Während er bislang Instrumentalwerke schuf, schreibt er als Thomaskantor die großen Chorwerke. Er entwickelt die Kantate aus dem ursprünglich italienischen Sologesang zur wichtigsten Gattung der evangelischen Kirchenmusik.