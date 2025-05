04.05.1630: Die neunjährige Christine Teipel wird als Hexe verbrannt

In diesem Zeitzeichen erzählt Heiner Wember:



vom "Hexenhammer" - einem Buch, das zu Folter, Mord und Totschlag anstiftet,

welche teuflischen Details Christine Teipel bei ihrem Verhör angeblich zu Protokoll gibt,

wie aus der Hexenverbrennung auf perfide Weise Profit geschlagen wird,

wie die Aufklärung und das Wetter die Hexenjagd langsam beenden.

Anfang des 17. Jahrhunderts beherrschen Unsicherheit und Angst das Leben. Außerdem spielt das Wetter verrückt, es ist bitterkalt. Schuld an der Misere, so glaubt man, sind der Teufel und seine Hexen. In diese düstere und kalte Welt voller Hexenglauben wird Christine Teipel 1621 geboren. Ihr Vater ist Tagelöhner, in der Gesellschaft ganz unten angesiedelt.

Die kleine Stine ist offenbar fasziniert von den magischen Wesen und behauptet, selbst eine Hexe zu sein. Ihre Fantasie kostet das Mädchen letztlich das Leben. Als Neunjährige wird sie festgenommen und verhört. Bereitwillig gibt sie Auskunft, wen sie auf einem nahegelegenen Hexentanzplatz gesehen haben will. Teipels Aussagen führen im Ort Oberkirchen zur Katastrophe. Mehr als die Hälfte der Einwohner und Einwohnerinnen wird verhaftet. Fast alle sterben - auch die neunjährige Stine, die am 4. Mai 1630 auf dem Scheiterhaufen verbrannt wird.

Das sind unsere wichtigsten Quellen und Interviewpartner:



Dagmar Sträter-Müller, Gerichtsmuseum Bad Fredeburg

Ausstellungskatalog des Sauerland-Museums Arnsberg: Du Hexe! Opfer und ihre Häscher. Meschede 2022

Alfred Bruns (Hrsg.): Hexen. Gerichtsbarkeit im kurkölnischen Sauerland. Schmallenberg 1984

Weiterführende Links:



Welches Thema sollen wir im Zeitzeichen recherchieren? Gibt es Kritik oder Lob?

Gerne her damit: Einfach schreiben an zeitzeichen@wdr.de

Wir freuen uns auch über Bewertungen auf der Podcast-Plattform des Vertrauens!

Das ganze Zeitzeichen-Archiv gibt’s hier.

Die Macher hinter diesem Zeitzeichen:

Autor: Heiner Wember

Redaktion: Matti Hesse

Technik: Moritz Raestrup