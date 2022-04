Zeitzeichen

22. Februar 1943, Gefängnis Stadelheim in München: Ab 17 Uhr köpft Scharfrichter Johann Reichhart binnen Minuten die Geschwister Scholl und Christoph Probst - drei Mitglieder der "Weißen Rose", die Widerstand gegen den NS -Staat geleistet haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg erzählt Reichhart, wie stolz Sophie Scholl in den Tod gegangen sei: "Ich habe noch nie jemanden so sterben sehen."