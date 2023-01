ZeitZeichen

Frühzeitig seinen Stil gefunden

Schon mit diesem ersten, 1980 uraufgeführten Werk findet Jarmusch zu seinem unverwechselbaren Stil. Langsame Fahrten durch Straßen, statische Szenen-Einstellungen, knappe Dialoge, dazu coole New Wave- und Jazz-Sounds. Seine Filme entstehen nur mit einem Drehbuch-Gerüst.

In "Permanent Vacation" spielt auch Sara Driver mit. Seitdem sind sie und der Regisseur ein Paar. 1984 gelingt ihm mit "Stranger Than Paradise" der internationale Durchbruch, an den er zwei Jahre später mit "Down by Law" anknüpft.

Ein Drehbuch für Freunde