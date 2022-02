Zeitzeichen

Mitte der 1950er Jahre hat sich Andy Warhol als Werbegrafiker in New York einen Namen gemacht. Der Sohn osteuropäischer Einwanderer möchte aber lieber als Künstler Ruhm – und Reichtum – erlangen. In der Kunstszene geben Maler wie Jackson Pollock, die mit nacktem Oberkörper Farbe auf Bilder schütten, den Ton an.

Auf der Suche nach originellen Ideen rät ihm schließlich eine Galeristin: "Mal’ doch einfach, was du am liebsten magst. " Kurzerhand bringt Andy Warhol Dollarscheine und Campbell's Suppendosen auf Leinwände.