Zeitzeichen

Entweder die Beatles oder Yoko Ono

Paul McCartney verkraftet Lennons Ausstieg nicht. Er gibt Johns neuer Freundin Yoko Ono die Schuld am Ende der Beatles. Lennon befeuert das, als er 1971 im Musikmagazin "Rolling Stone" erklärt: "Ich musste entweder mit den Beatles oder mit Yoko verheiratet sein - ich habe mich für Yoko entschieden. Und ich hatte recht."

Flitterwochen im Bett vor den Augen der Welt

John Lennon und Yoko Ono

Während der Vietnamkrieg tobt, heiraten John Lennon und Yoko Ono 1969 hochromantisch in Gibraltar - und verbringen die Flitterwochen im Bett, in aller Öffentlichkeit, umringt von Presse und Fernsehkameras. In einem dieser "Bed-Ins" entsteht auch der Song "Give Peace A Chance".

Yokos Gedichtzeile inspiriert John zu "Imagine"

Yoko Ono ist davon überzeugt, dass Kunst nicht auf der Leinwand, sondern im Kopf stattfindet. In ihrem Buch "Grapefruit" sammelt sie kleine Gedichte, mit denen sie die Fantasie ihrer Leserinnen und Leser beflügelt.

Zu dieser Sammlung gehört auch das Stück "Cloud Piece" mit der Zeile "Stell dir vor, die Wolken tropfen. Grabe ein Loch in deinem Garten, um sie hineinzulegen." Diese Zeile, sagt John Lennon, habe ihn zu "Imagine” inspiriert.

Späte Anerkennung für Yoko Ono

Als John Lennon 1980 ermordet wird, begleitet der Song die Berichterstattung. "Imagine" verleiht der Fassungslosigkeit der weltweiten Fangemeinde Ausdruck. Kurz vor seinem Tod hatte John Lennon klargestellt: "Eigentlich sollte der Song als Lennon/Ono-Song bezeichnet werden, denn vieles davon, der Text und das Konzept, stammen von Yoko. Aber in jenen Tagen war ich ein bisschen egoistischer, ein bisschen machohafter, und ich habe es irgendwie versäumt, ihren Beitrag zu erwähnen, aber es war direkt aus ,Grapefruit'."

2017 gibt die National Music Publishers' Association bekannt, dass Yoko Ono endlich als Songwriterin für "Imagine" aufgenommen wird. Ein langer Weg zur Anerkennung, als Urheberin eines der erfolgreichsten Songs der Musikgeschichte.