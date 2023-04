ZeitZeichen

Ein Clown ist nicht in jeder Familie willkommen

Hans Stosch will Clown werden. Das ist zu viel für den gutbürgerlichen Vater. Ein Clown in der Familie, das passt nicht in sein Weltbild. In eine Glashütte wohl auch nicht. Der Vater enterbt den Sohn und verbietet der Familie, je wieder Kontakt aufzunehmen, egal ob der nun Clown, Dressurreiter oder Zirkusdirektor wird.