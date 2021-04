Zeitzeichen

Seit drei Generationen schon zieht die Familie Andreu Rivel in einem klapprigen Zirkuswagen durch Spanien. Der Akrobatenclan tritt gerade in einem Dorf bei Barcelona auf, als am 23. April 1896 der kleine Pepito zur Welt kommt. Mit drei Jahren steht er bereits selbst in der Manege und parodiert mit Pappmaché-Hanteln einen Gewichtheber.

Wie seine Brüder wird Pepito von den Eltern zum Trapezkünstler ausgebildet. Die Rivels arbeiten hart an ihrer Nummer, die Gagen steigen und schon 1907 gehört Pepito zu den Stars des Pariser Zirkus Lambert. 1910 erlebt er den jungen Charlie Chaplin auf der Bühne und ist so begeistert von ihm, dass er sich von nun an Charlie Rivel nennt.