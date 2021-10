Zeitzeichen

Nach diesem ersten Vatikanischen Konzil hat Gustav Adolf zu Hohenlohe-Schillingsfürst ein angespanntes Verhältnis zum Papst. Aber der Kurienkardinal sieht sich zum Gehorsam verpflichtet. So unterwirft er sich dem neuen Dogma. Das unterscheidet ihn von anderen Kritikern, die nach dem Konzil der römischen Kirche den Rücken kehren.

Der Vatikan verdächtigt ihn

Hohenlohe-Schillingsfürst bleibt trotz der Anerkennung des Dogmas in Ungnade. Der Vatikan verdächtigt den theologischen Berater des Kardinals, einer Zeitung interne Informationen über den Verlauf des Konzils zugespielt zu haben, um die öffentliche Meinung gegen den Papst aufzubringen. Und dieser Verdacht lässt sich nicht entkräften. Deshalb verlässt Hohenlohe Rom in Richtung Heimat.

In Deutschland entmachtet Reichskanzler Otto von Bismarck die katholischen Kirche. So führt Bismarck etwa die Zivilehe ein. Später wird man das Kulturkampf nennen. Aber Bismarck ist Realpolitiker und Diplomat genug, um die Kirche nicht zu unterschätzen. So versucht er, einen Vermittler nach Rom zu schicken.

Auch im Alter kein angepasster Mann der Kurie

Gustav Adolf zu Hohenlohe-Schillingsfürst soll die Aufgabe übernehmen, als Gesandter des Deutschen Reichs im Vatikan. Aber: Pius IX. hat ein langes Gedächtnis. Er lehnt seinen Kritiker von damals klar und eindeutig ab. Der Posten des deutschen Gesandten bleibt daraufhin unbesetzt.

Erst 1876 kehrt Hohenlohe-Schillingsfürst nach Rom zurück. Denn an der Spitze der Kirche steht mit Leo XIII. ein neuer Papst. Aber der Kardinal wird sich auch jetzt nicht zu einem angepassten Mann der Kurie entwickeln. So streitet er sich zum Beispiel bald mit den Jesuiten.

Gustav Adolf zu Hohenlohe-Schillingsfürst wird 73 Jahre alt. Er stirbt am 30. Oktober 1896 in Rom. Noch viele nach ihm werden sich an am Beschluss des ersten vatikanischen Konzils zur Unfehlbarkeit reiben.