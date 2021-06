Zeitzeichen

Held, Bösewicht, Haudrauf: Götz George verkörpert die unterschiedlichsten Rollen. Er überzeugt mit seiner Mutter auf der Theaterbühne oder in Heimatfilmen neben Romy Schneider. Aber am meisten verbindet das Publikum ihn mit der Serienfigur Horst Schimanski. Der murrende Ruhrpott-Bulle krempelt das biedere Bild des deutschen TV-Kommissars um: Er säuft, flucht und prügelt.

Das Schauspieltalent wird George von seinen Eltern Berta Drews und Heinrich George vererbt. Mit zwölf Jahren steht er erstmals auf der Bühne, mit 76 zum letzten Mal vor der Kamera. Am 19. Juni 2016 stirbt Götz George - und damit einer der bedeutendsten deutschen Schauspieler.

Auf den Spuren seiner Eltern

Schon früh ist klar, dass George - benannt nach der Lieblingsrolle seines Vaters "Götz von Berlichingen" - in die Fußstapfen seiner Eltern tritt. Ab 1955 lernt er sein Handwerk zunächst am Ufa-Nachwuchsstudio, anschließend am Deutschen Theater in Göttingen. Nebenbei dreht er Filme. Für seine Rolle als Boxer Gustav in "Jacqueline" erhält er 1959 einen Bundesfilmpreis als bester Nachwuchsschauspieler. Ab 1962 spielt er in drei Winnetou-Filmen mit und wird zum Teenie-Schwarm.