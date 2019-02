Als Komiker angefangen

Geboren wird Hermann Lause am 7. Februar 1939 in Meppen im Emsland. Nach dem Abitur studiert er Archäologie, Philosophie und Kunstgeschichte. Parallel dazu nimmt er in München privaten Schauspielunterricht. Als 26-Jähriger gibt er sein Debüt am Schillertheater in Berlin.

"Angefangen habe ich mit komischen Rollen, mit Chargen" , sagt Lause. Das habe mit seiner Gestalt zu tun gehabt. Schmächtig, mit schütterem Haar und hoher Stirn wird er nicht als Romeo besetzt.

Bei Zadek und Winkelmann

Ein paar Jahre spielt Lause in Essen, dann in Oberhausen, bevor er 1972 zu Zadek nach Bochum geht. Dort glänzt Lause in vielen Rollen, etwa als Claudius in "Hamlet" oder als kindischer Kulturwissenschaftler Tesman in "Hedda Gabler".

Auf der Bochumer Bühne sieht ihn auch Regisseur Adolf Winkelmann. 1978 engagiert er Lause für seinen Kinofilm "Die Abfahrer", ein Projekt mit jungen Laien. "Eine Riesenherausforderung für einen Schauspieler, da ist immer was Künstliches, was man sofort spürt" , sagt Winkelmann. Lause sei es gelungen, das zu vermeiden.

Intensität beim Spiel

Winkelmann dreht fünf Filme mit Lause, darunter auch das Fußball-Epos "Nordkurve" (1993). "Er hatte eine Intensität beim Spiel, die fantastisch war" , lobt Winkelmann.

Abseits vom Set bleibt Lause im Hintergrund. "Vor der Kamera war der zu allem bereit" , so Winkelmann. "Aber ansonsten war er einfach ein ganz zurückhaltender, fast ängstlicher, vorsichtiger Mensch, der versucht hat, nicht aufzufallen, unsichtbar zu sein."

Hörspiele, TV-Produktionen, Filme