Föderalismus als Stärke

Im Auftrag von WDR -Fernsehfilm-Chef Günter Rohrbach entwickelt der Dramaturg Gunther Witte eine abenteuerliche Idee: " Diese ARD hat so viele Schwächen durch ihren Föderalismus, lasst uns diese Schwäche mal umdrehen und Stärke draus machen ." Soll heißen: Jede Landesanstalt der ARD schickt ihren eigenen Kommissar an regionale Tatorte.

Der "Tatort"-Erfinder: WDR-Redakteur Gunther Witte

Witte weiß natürlich: So etwas gibt es nirgendwo in der Fernsehwelt. Die Erfolgschancen schätzt der erfahrene Redakteur entsprechend nüchtern ein: " Wenn wir das zwei Jahre durchhalten, dann sind wir gut ." Als Witte 28 Jahre später in Pension geht, läuft sein "Tatort" immer noch.

Trimmel startet in Hamburg

Zunächst fällt Wittes verwegene Idee bei den ARD-Oberen durch. Drei Monate später muss es dann aber angesichts der Traumquoten beim "Kommissar" ganz schnell gehen. Weil der NDR zufällig gerade einen Kriminalfilm abgedreht hat, kommt der erste "Tatort"-Fall "Taxi nach Leipzig" am 29. November 1970 aus Hamburg.

Mit dem bärbeißigen Walter Richter als Kommissar Trimmel übernehmen anfangs bieder-korrekte Beamte mit Mantel und Hut das Kommando: Finke in Kiel, Veigl in München und Haferkamp in Essen; die Karriere des Playboy-Zollfahnders Kressin aus Köln endet dagegen frühzeitig.