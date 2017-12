Erfolgreichster Film des Jahres

Unter der Regie von Harald Reinl wird "Der Schatz im Silbersee" in Kroatien gedreht. Götz George spielt den jungen Fred Engel, der die Mörder seines Vaters jagt. Der alte Engel hatte die Hälfte einer Schatzkarte bei sich. Gangster wollen an die andere Hälfte kommen und scheuen dabei vor keiner Schandtat zurück.

Zu seinem Glück hat Fred Engel zwei große Kämpfer an seiner Seite: den aufrechten Old Shatterhand und dessen Blutbruder Winnetou. Der Schatz – und mit ihm der Oberschurke – stürzen am Ende unrettbar in die Tiefen einer Höhle. Doch Fred Engel entgeht dank seiner Freunde dem sicheren Tod.

Die Uraufführung am 12. Dezember 1962 in Stuttgart wird zum Triumph. Der Andrang ist so gewaltig, dass Pierre Brice nur in einer geliehenen Polizeiuniform aus dem Saal entkommen kann. Mit Kasseneinnahmen von 6,4 Millionen D-Mark wird "Der Schatz im Silbersee" 1962 zum erfolgreichsten Film in Deutschland.